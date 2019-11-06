نتابع حفلات”موسم الرياض” / حفل “ليلة سهم” تألق ونجومية الموسيقي وتكريم مستحق...

“موسم الرياض” يعمل على توفير التذاكر المطلوبة للحفل الغنائي الضخم الذي يضم عدد من مشاهير الطرب في العالم العربي، وكانت الحفلة بإسم “ليلة سهم” نسبة للملحن السعودي الشهير “الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود”، الذي تغني بألحاله أشهر وأغلب مطربي العالم العربي، وقد أقيم الحفل يوم 5 نوفمبر 2019، على مسرح “محمد عبده” في الثامنة مساءً.

“ليلة سهم” تألق فيها كبار نجوم الغناء بالوطن العربي، على أنغام موسيقي الموسيقار المتميز و الفريد “سهم”، حيث تأتي ألحانه لتمس المشاعر ببساطة وعزوبية، تجعل المستمع ينجذب للموسيقي قبل الكلمات، وتضعه في مقدمة الملحنين الذين يبحث عنهم عدد كبير من محبي الفن والموسيقي، وقد تم تكريم الموسيقار الكبير “سهم” خلال الحفل.

حفلات “موسم الرياض“، تأتي على رأس الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالمشاركة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفلة “ليلة سهم” الأضخم في عدد المقبلين على حضور هذا الحفل، لإحيائه بكبار فناني الطرب بالخليج والوطن العربي.

ويعتبر “موسم الرياض” من أهم الفاعليات الفنية على الساحة الأن، حيث تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويهتم المنظمون لحفلة “ليلة سهم” بعمل كل الترتيبات التي تساعد على ملاحقة الطلب الزائد لتذاكر الحفل، حيث شهدت إقبال كثيف على شراؤها ووصل العدد إلي 17 ألف تذكرة، وتحاول الهيئة العامة للترفيه العمل على وضع خطة لتوسعة المسرح ليتسع لأعداد آخري، وتقوم حالياً على عمل شاشة كبيرة لنقل الحفل مباشر بالبوليفارد.

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حفل “ليلة سهم”

يضم عدد من كبار فناني الطرب بالخليج العربي وهم “رابح صقر، نوال الكويتية، أصالة، ماجد المهندس، إسماعيل مبارك، أميمة طالب”، ويقام الحفل بالبوليفار على مسرح محمد عبده.

موسم الرياض السياحي 2019

تقوم الهيئة العامة للترفيه برئاسة “تركي أل الشيخ” برعاية تنظيم الحفلات التي يضمها “موسم الرياض”، حيث تتابع قيام شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات بتنظيم الفاعليات وتوفير التذاكر لدخول الحفلات.

مدينة الرياض

يقام “موسم الرياض” في أهم مدن المملكة العربية السعودية وأولي أكبر مدن المملكة مدينة الرياض ويليها جدة، وتقع في الجزء الشرقي من هضبة نجد حيث موقعها الجغرافي المتميز بإرتفاع 600 متر أعلى مستوي سطح البحر، لذلك يتم إقامة الحفلات الترفيهية والسياحية بها، ويرجع تسميتها للرياض المشتق من “روضة” ومعناه الأرض الخضراء ذات البساتين الواسعة، وتضم العديد من المعالم التاريخية والقصور الأثرية.