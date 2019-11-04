سمية الخشاب تتعرض للحبس بسبب أحمد سعد..وهو يرد “حدث دون علمي”

الفنان أحمد سعد يكشف عن تطورات جديدة بعلاقته مع الفنانة سمية الخشاب، وذلك في قضية شيك بدون رصيد، والتي صدر بسببها حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس 3 سنوات، حيث كانت سمية كتبت شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما خلال فترة زواجهما، وشمل الحكم دفع مبلغ 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ومن جانبه نشر أحمد سعد عبر حسابه الشخصي علي موقع “انستجرام” انه تفاجأ بالخبر عبر وسائل الإعلام، كاتبا “تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”.

مضيفا “برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية”.