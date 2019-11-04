أحمد سعد يعلق على حكم حبس سمية الخشاب: خطأ إجرائي وقع دون علمي وتمت التسوية

أعلن المطرب الشعبي أحمد سعد عن التطورات الأخيرة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس لمدة ثلاثة أعوام، حيث كتبت سمية الخشاب شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأكد أحمد سعد من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “بالرغم من كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي دون علمي وأن الأن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية.

كما أضاف أحمد سعد: “تفاجأت بالأخبار عبر الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الإساءة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

ويذكر أن محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك بدون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لعام 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.