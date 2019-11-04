(فيديو) هكذا قالت حلا شيحة عن الحجاب بعد عام من خلعه “أنا مش شيخ والحجاب ليس أساس الدين”...

حلت النجة حلا شيحة ضيفة في برنامج يذاع على اليوتيوب بعنوان cut the crap، للتحاور لأول مرة بشكل مباشر وصريح حول حقيقة خلعها الحجاب والنقاب وعودتها للفن، وما أثر في حياتها في الفترة الأخيرة ودفعها إلى اتخاذ قرارها المفاجئ الذي أساء حزن الكثير من متابعيها ومحبيها، خاصةً أنها كانت مثال يحتذي به في ترك الشهرة والأضواء من أجل الله والتقرب منه والدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

قالت شيحاة، أن الحجاب ليس أساس الدين بدليل أنه لم يذكر في بداية القرآن في سورة البقرة بل ذكر في المنتصف، فضلاً عن التخبط الواضح الذي لاحظه الكثيرون في اللقاء، وأضافت أن الله رحمن ورحيم بدليل أنني قد خلعت الحجاب ولم يعاقبني فالله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس، عل حسب تصريحها.

وعلى الجانب الآخر، أثار لقاء شيحة وتصريحاتها التي لا تعتمد على نصوص وحقائق مدعومة، بل مجرد رغبة في الدفاع عن نفسها بدون سند، موجه من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبها النشطاء بالكف عن التبرير فهي تعرف الحقيقة بكل تأكيد وتعلم أنها ارتكبت خطئاً ندعو الله أن يسامحها عليه.

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يذكر أن تصريحات حلا شيحة الأخيرة، هي الأصرح والأجرأ منذ خلعها الحجاب، حيث أكدت على طلاقها من والد ابنائها وبعودتها للفن كليةً دون رجعة.