كلمات أغنية يا مدلع أحمد سعد مكتوبة تتخطى 2 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” الشهير

تخطت مشاهدات أغنية “يا مدلع” للفنان أحمد سعد حاجز المليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، كما تحتل مرتبة متقدمة فى قائمة التريند، ومن أجل ذلك نقدم في التقرير التالي كلمات أغنية يا مدلع أحمد سعد مكتوبة، والتي حقق حتى الآن أكثر من 1,344,749 مشاهدة وذلك بعد طرحها بـ 5 أيام، ويامدلع من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وعن الكليب الخاص بالأغني تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج.

أغنية يا مدلع أحمد سعد

لمتابعة كافة أغاني الفنان أحمد سعد، إليكم الموقع الخاص به عبر “يوتيوب”، ومن أجل متابعة يمكنك مشاهدة الأغنية عبر الرابط التالي:

كلمات أغنية يا مدلع أحمد سعد مكتوبة يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع طب كلمه بس ياابو الكلام خالص ده انت اللى من الآخر ياواد خالص ريحنى قول ياابن الحلال حاجه ده انا فيك وقعت وقلبي مش خالص انت القمر جنبك بيتاخر ومافيش كلام حبك ده من الاخر فيك الجمال سكر وبزياده والنعمه اصلى ياواد ونوع فاخر فى الحلاوه انت اللى باصم فى الشقاوه الحكم حاسم انت والنعمه بريمو اصلى اصلى على قديمه يامدلع يامدلع يامجننى سيبنى اجمع Advertisements يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع آه يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع اه يا جامد بالوراثه ياللي محتاجلك حراسه ده انت لو عملوك دراسه هتطلع انت عمهم انت حد حلاوته زايده قلبي منك ناره قايده انت حاجه مجتش لسه اصل انت غيرهم كلهم فى الحلاوه انت اللى باصم فى الشقاوه الحكم حاسم انت والنعمه بريمو اصلى اصلى على قديمه يامدلع يامدلع يامجننى سيبنى اجمع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع آه يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع معلومات عن الفنان أحمد سعد

أحمد سعد هو مغني مصري، وهو شقيق الممثل عمرو سعد. وأصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان “أشكي لمين” وقد تضمّن ثماني أغاني واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية “حبيبي روحي”، “يوم واثنين” و”عزيز عيني”. وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان “وحشتني عيونك”، وقد تضمن إثنا عشر أغنية اشتهر منها أغاني “جرحونا”، “كفاية كده”، “كل ليلة” وأغنية “علمني الحب”.

صوّر أحمد سعد أكثر من عشرون أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.

غنى العديد من أغنيات الأعمال الدرامية الشهيرة .. مثل “سألت نفسي” ؛ “مش باقي مني” ؛ إدعولي في الحرم” ومن أشهر الشعراء الذين تعامل معهم الشاعر الكبير جمال بخيت

خاص تجربة التمثيل أكثر من مرة في السينما والتلفزيون مثل مسلسل “إحنا الطلبة” وفيلم “على وضعك”

سبق له من الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي في نفس العام قبل أن يعلنا انفصالهم.

وسبق له من الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب في قبل أن يعلنا انفصالهم في مارس 2019.