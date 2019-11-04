كلمات مهرجان أنا حبيتك وجرحتيني حمو بيكا مكتوبة كاملة

كلمات مهرجان أنا حبيتك وجرحتيني حمو بيكا تلك الأغنية الشهيرة المنتشرة بين جمي الشباب في الأحياء الشعبية والمسموعة في الميكروباصات والتكاتك فضلا عن تشغيلها في الافراح، نوفرها في التقرير التالي من أجل جميع عشاق المهرجانات والمطرب الشعبي حمو بيكا، ولذلك إليكم كلمات مهرجان أنا حبيتك وجرحتيني حمو بيكا لتقليل عناء البحث عليكم عبر محركات البحث “جوجل”.

لسماع مهرجان أنا حبيتك وجرحتيني حمو بيكا، إليك رابط الأغنية عبر الموقع الرسمي بـ”يوتيوب”:

غدر وجرح وقلة فرح ودنيا شمال ذل وقهر ولعب الزهر مع الأندال سكة مخيفة ودنيا عنيفة و قالبة الحال نفسي ألاقي أنا واحد باقي يكون سندال العلواية دي أرض جناية فيها الأبطال والقباري منها حذاري تصيع تتطال أحلى سلام ع كل تمام على أحلى رجال ومن الدخيلة بدأنا الحرب أشهد يا مجال يلا بينا على أي مدار أشبالنا طالعة بتضرب نار قلبك ميت أركن يا باي ومتلعبش ويا الكبار الزعامة ده حسام شيوتس و الجرح كريم البحار ظالمة يا دنيا وجارحة وفانية و مش باقية دوختينا ولففتينا زي الساقية علمتينا نبيع بعضينا ونتفرق غدرك لوجو وبحرك موجه ده بيغرق شدة و شوفنا يكون بقى إيه خاف من ربك بس تحرص من الخاين أما تزامل تتعامل تكشف وتعاين أحنا في زمن العيش و الملح صبح هاين أنا حبيتك وجرحتيني أنا صنتك لكن خنتيني انتي أكيد مش بتحبيني ليه من الأول عشمتيني أنا في سنيني بيطلع عيني وجب عليكي إنكي تراضيني تيجي في الاخر و تفارقيني وتروحي لغيري وتسبيني مش زعلان أنا مش ندمان أبداً عليكي أنا فرحان والله عشان بقيت ناسيكي أصلك بعتي وضيعتي وكنت تملي شاريكي روحي لغيري وبدعيلك ربي يهنيكي Advertisements مين اللي شالك وقت ما جالك حزن وهم نسيتي فجأة صدمة ومفاجأة ومفيش دمإنتي غدرتي وروحتي هجرتي حبيب القلب من بعديا تحسي بضعف تشيلي الذنب قلتلها لأ بلاش من كده جات من ورايا وعملت كدا برضه وعملت اللي في دماغها طلعت بايعة ومتمردة بس إنا مش حاسس بالرضا خليكي عندك مستبعدة أنا مش عايز منك حاجة هي إتقفلت خلصت كده هي إتقفلت خلصت كده بعد يومين روحت أنا على أبوها ناس فرحانة وبيهونها روحت لقيتهم بيخطبوها ويزفوها كل الأحباب قلبي ساعتها لقيته إتجرح وكمان شهر هيعملوا فرح فستان وبدلة وحبة طرح بعد يومين فِ كتب كتاب أعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم ماخطرش أبداً يوم في بالي اني ابقى واحد منهم أعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم ماخطرش أبداً يوم في بالي اني ابقى واحد منهم جايلك بهني واقف بغني معرفش ايه اللي جابني غير اني اشوفك بس وامشي غير اني اشوفك بس وامشي العلواية أرض التنظيم ربك بس هو اللي حارس الفارس حمادة عبدالكريم هو الفارس أول فارس العلواية أبطالها ياما بنعامل الخلق بإبتسامة الزعيم يعني حسام شيتوس أحلى مسا عليك يا زعامة أي حد قدامه راكن العزول منه بيحتار القباري أرض المساكن تغلط فيها مفيش أعذار عاش بالحب رجولته في دمه الجارح كريم البحار شارع 8 وحوش الأرض جبل نعسة ممنوع الغلطة اللي يثورج ياخد طرد

ومنذ أيام أعلن المغني الشعبي حمو بيكا، تأييده ودعمه للرئيس السيسي من خلال مقطع فيديو تداوله نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موجها حديثه للسيسي قائلا: “أنا بموت فيك يا ريس واحنا معاك مكملين المشوار وهنفضل في ضهرك وسيبك من أي حاقد بيحقد عليك احنا مش هنسيبك أبدا”.

– وتابع: “احنا عايشين في أمان دي بلدنا مصر وعمرنا ما هنسيبها وعيشنا وهنموت هنا وأحلى بلد بلدنا ولو مش مصدقين شوفوا الطرق والمساكن اللي عملها هو مش هيخلي عشوائيات.. محدش يقولي انت طالع تقول كدا ليه.. احنا عيشنا في أمان من ساعة ما الراجل دا مسك.. حمو بيكا بيحبك وجمهوره كله في ضهرك وبأمر الله ربنا هينصرك على أعداءك”.

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