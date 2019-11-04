أسما شريف منير تثير الجدل من جديد بعد مهاجمتها للشيخ الشعراوي ووصفه بالمتطرف “صور”

أثارت أسما شريف منير، موجه من الجدل والتعليقات على الفيس بوك، بعد مهاجمتها للشيخ الشعراوي أثناء ردها على تعليق أحد المتابعات نصحتها بمشاهدة فيديوهات الشيخ الشعراوي للإستعانة بها في معرفة بعض الأمور الدينية التي تحتاجها، جاء ذلك بعد طلب “أسما” من متابعيها ترشيح أسماء شيوخ يمكن أن تتابعها على أن لا يتسموا بالتشدد والتطرف وأن لا يكونوا ممن يخلطون الدين بالسياسة خاصةً أنها كانت قد فقدت مؤخراً ثقتها في الكثير منهم حسب تصريحها.

منشور “أسما شريف منير” تسبب لها في هجوم كبير، خاصة بعد أن قالت في أحد التعليقات، أنها شاهدت فيديوهات للشيخ الشعراوي والتي كانت مليئة بالتطرف حسب قولها، وهو ما دفع المتابعين إلى التجاوز في التعليقات ونشر صور لها وهي بملابس السباحة مع زوجها الفنان “محمود حجازي” والعديد من الصور الأخرى التي كانت قد أثارت بها الجدل مؤخراً عقب ظهورها بوزن زائد وبملابس جريئة.

ولاحقاً وبعد زيادة الهجوم اعتذرت أسما عما وصفت به الشيخ الشعراوي، قائلة أنها لم تكن تقصد وأنها تكن له كل الإحترام والتقدير، وعلى الرغم من الاعتذار لم يتوقف الهجوم مما دعاها إلى إغلاق حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

يذكر أن “أسماء شريف منير” هي خبيرة تجميل وناشطة في مواقع التواصل الإجتماعي يصل عدد متابعيها إلى ما يزيد عن المليون، لديها ابنها وحيدة هي لارا، وقد تزوجت من الفنان “محمود حجازي” وقدمت مع والدها الفنان “شريف منير” برنامج ترفيهي اجتماعي بعنوان “انا وبنتي”.

صور هجوم أسما شريف منير على الشيخ الشعراوي

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