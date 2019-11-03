حكم بحبس سميه الخشاب 3 سنوات لتحريرها شيك بدون رصيد لطليقها أحمد سعد| وهكذا ردت وتوعدت بالإنتقام...

فؤجي متابعي الفنانة سميه الخشاب، بصدور حكم بحبسها 3 سنوات لتحريرها شيك بدون رصيد لصالح زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وهو ما أثار موجه من الجدل حول أسباب هذا الحكم وكيف سيتم تنفيذه، خاصةً بعد الجدل الكبير الذي أثاره الثنائي عقب الطلاق من مهاجمة الطرفين عبر ظهورهم رمضان الماضي في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.

ومن جانبها شنت الفنانة سمية الخشاب، هجوماً حاداً على الفنان أحمد سعد واتهمت بخيانة الأمانة والكلمة، مؤكدة أن الشيك المحرر محل الواقعة كان لتصفية حسابات بينهما وأنها كانت قد طلبت منه عدم تحصيله في الوقت الحالي لإلتزامها بحسابات أخرى، ثم انشغلت بالسفر إلا أنه قام دون علمها بتقديم الشيك ورفع قضية دون علمها ولم يصل لها إعلان ولم يحضر محاميها جلسة الحكم وهو ما استدعى صدور حكم الحبس.

وفي مداخلة تلفونية للفنانة سمية الخشاب مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، قالت أنها تتعامل مع كبرى البنوك وأن ما حدث كان اخلالاً بالإتفاق المبرم بينها وبين طليقها الفنان أحمد سعد، مضيفة أنها لم تطالبه بالحقوق المترتبة على الزواج كالنفقة والمتعة والمؤخر، إلى جانب تنازلها عن حقها في ما سببه لها من نزيف الطحال.

وأنهت الخشاب المكالمة الهاتفية، مطمئنة جمهورها بأن ما حدث لا يدعي للقلق وقد تقدم محاميها بإستشكال ضد الحكم، بينما تتواجد هي حالياً في برشلونة للتكريم، وفور عودتها سترد مبلغ الشيك المحرر لطليقها ولن تتنازل عن حقها تجاهه خاصةً بعد اخلاله بالإتفاق الذي تدخل فيه عدد كبير من الشخصيات المقربة.