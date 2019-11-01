شاهد الصورة الأولى لإبنة عمرو يوسف وكندة علوش “حياة” بعد عام من ولادتها

نشرت الفنانة السورية “كندة علوش” عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور – الانستجرام – الصورة الأولى لإبنتها “حياة” من الفنان “عمرو يوسف”، احتفالاً بعيد ميلادها الأول، وعلقت على الصورة قائلة “ماعم صدق أنو مرت سنة الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا إياها”، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها كندة علوش صورة لوجه ابنتها، فقد حرصت منذ البداية على اخفاء وجهها وإظهارها من الخلف فقط، كما أضافت أن الصورة المنشورة كانت الطفلة بعمر أسبوع فقط.

يذكر أن “كندة علوش” كانت قد تزوجت من الفنان “عمرو يوسف” عام 2016، وانجبت في الأول من نوفمبر عام 2018 ابنتها الأولى “حياة”، وجاءت التعليقات على الصورة التي نشرتها علوش، تؤكد أن الطفلة تشبه والدها كثيراً، مع الكثير من الدعاوت لها بأن يحفظها ويبارك فيها الله.

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وإلى جانب التعليقات من الجمهور على الصورة الأولى “لحياة” جاءت تهاني عيد الميلاد من عدد من الأصدقاء الفنانين أمثال كارول سماحة ودرة ونيكول سابا وغيرهم، يذكر أن “علوش” كانت قد ابتدعت عن الساحة الفنية منذ فترة من وقت حملها في ابنتها، وكان آخر ظهور لها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجات الجونة السينمائي والتي شاركت فيه مع عمرو يوسف، إلى جانب المشاركة في أغنية المهرجان والتي كانت بعنوان “سقفة”.