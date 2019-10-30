سمير غانم مع عارضة أزياء برازيلية على غلاف “فوج” العربية

ظهر نجم الكوميديا الفنان سمير غانم على غلاف مجلة فوج العربية عدد شهر نوفمبر وبجانبه عارضة الأزياء أدريانا ليما، وجاءت الصورة تحت عنوان “لندخل المرح إلى عالم الموضة”.

حيث أكد رئيس تحرير مجلة فوج العربية إن الفنان سمير غانم واحد من الرجال القلائل الذين زينوا أغلفة المجلة،وقد ضمت جلسة التصوير التي جمعت بين النجم وعارضة الأزياء البرازيلية في مصر، نوعا خاص من المرح فقد ارتدي سمير غانم خلالها عددا من الأزياء الأصلية لشخصيته “فطوطة”.

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وقد ضمت جلسة التصوير أيضا عددا من نجوم الكوميديا والتي احتفت بهم المجلة ومنهم جلسة تصوير مميزة للفنانة فيفى عبده والتي ظهرت بها بشكل مختلف تمامًا عن الذي تظهر به في مقاطع الفيديو الخاصة بها على إنستجرام، وقد اختتمت افتتاحية العدد بالعبارة الشهيرة للفنانة فيفى عبده “خمسة مواه”.