إسراء عبد الفتاح تعلن انتظارها لمولودها الأول بصورة من أمام الكعبة

كشفت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني عن انتظار مولودها الأول، حيث قامت بنشر صورة لها من أمام الكعبة المشرفة.

ونشرت إسراء عبد الفتاح صورة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وظهرت في الصورة في شهور الحمل الأخيرة، معلقة على الصور: “اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة”.

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وتابعت: “اللهم حسن خلقه وسهل حمله ومخرجه وأجعله قرة عيني لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين”.

ويذكر أن إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني تزوج في عام 2017 بعد قصة حب بينهما.