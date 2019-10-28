سوسن بدر تعود بمسلسل جديد بعنوان “بخط الإيد”

كشفت الفنانة “سوسن بدر”، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن بدء أول يوم تصوير لمسلسلها الجديد “بخط الإيد”، حيث نشرت صورة لها وكتبت أسفلها تعليقاً قائلة: “أول يوم تصوير من مسلسل بخط الإيد إخراج شيرين عادل وتأليف هاله الزغندي ادعولنا”.

تجدر الإشارة أن عدد حلقات مسلسل “بخط الإيد” 45 حلقه، ووف يتم عرضه على إحدى فضائيات المصرية فور الانتهاء من تصويره، ولن يتم الانتظار لعرضه في الموسم الرمضاني.

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من الجدير بالذكر أن أجريت الفنانة سوسن بدر عملية جراحية دقيقة في مفصل الركبة، وقد اضطرتها للتوقف عن العمل ومشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان الجونة في الدورة الثالثة.