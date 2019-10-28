خريطة مسلسلات “dmc drama” في شهري أكتوبر ونوفمبر

يرغب المشاهدين محبي الدراما المصرية في معرفة أوقات المسلسلات العربية التي يتم عرضها على قنوات الدراما، ففي هذه المقالة سنستعرض معكم خريطة المسلسلات التي يتم عرضها على قناة dmc drama في شهري أكتوبر ونوفمبر.

المسلسلات التي تعرض على قناة dmc drama في شهري أكتوبر ونوفمبر

تم عرض مسلسل “ضمير أبلة حكمت” عند الساعة السادسة مساءً، وقد تم عرض “بوابة الحلواني” أمس الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً، ويليه في الساعة الثامنة مساءً مسلسل لهفة، وفي الساعة التاسعة مساءً يعرض مسلسل طريقي، ومن السبت للأربعاء يعرض مسلسل حكايتي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي الحادية عشر مساءً يعرض مسلسل شبر ميه.

بدأ، اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، عرض مسلسل الخواجة عبدالقادر.

وقد كشفت القناة عبر بروموهات بأنه سيتم عرض مسلسل “دموع في عيون وقحة” اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، ومسلسل “”حديث الصباح والمساء” اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر فى تمام السادسة مساءً.