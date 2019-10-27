محمد رمضان يطرح أغنية “السلطان” على اليوتيوب غدا الاحد

يبدأ الفنان محمد رمضان بطرح أغنيته الجديدة السلطان يوم غد الأحد عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات واليوتيوب، وستعرض أيضا الكليب الخاص بالأغنية عبر قنوات الفضائية لشركة روتانا، وتشارك محمد رمضان في تصوير الكليب الغنائي الفنانة العراقية نور ستارز، والكليب من أخراج حسام الحسيني.

كما قد تم تصوير الأغنية في المغرب واستمر التصوير لعدة أيام، كما يستعد محمد رمضان في البدء لتحضير مسلسله الجديد البرنس، الذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم، وأن المسلسل من أخراج محمد سامي، حيث أن كان أخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل زلزال وكانت تشاركه البطولة حلا شيحة.