هاني شاكر يقرر عدم غناء حمو بيكا مرة أخرى في أي مكان أو أقامة حفلات

صرح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أن مصر يوجد بها قانون وأن كل شخص يستطيع بالقانون أخذ حقه، وأن ما صدر من جانب مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، يعتبر نوع من أنواع التسيب، وكان ذلك التصريح أثناء مداخلة هاتفية له في برنامج على مسئوليتي، وأضاف قائلا: “حزين على المستوى والتعامل والهمجية التي تحدث بها مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، ومؤدي أغاني المهرجانات يحصل على تصريح بالدي جي، لتشغيله وليس للغناء”.

كما أكد قائلا على أن مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا قد تقدم إلى اختبارات النقابة للغناء ولكنه رسب بها، كما أن الموسيقار حلمي بكر أكد على أنه لا يصلح للغناء، قائلا: “لن أعطي حمو بيكا تصريحا للغناء بعد ما صدر منه، طول ما أنا موجود في النقابة، غناء أو دي جي، وهذا أقل رد من النقابة”.