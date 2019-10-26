نجل عاصى الحلانى يسجل أغنية وطنية من ألحان والده

كشف نجل النجم عاصي الحلاني، الوليد الحلاني، بأنه سيقوم بتسجيل أغنية وطنية لبلده لبنان، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد أن شهدت لبنان مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوليد، عبر تصريحات له في برنامج ET بالعربي ، بأن الأغنية الوطنية التي سيتم طرحها من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان والده الفنان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا.

من الجدير بالذكر أن شهدت عدة مناطق في لبنان مظاهرات واحتجاجات من قبل المواطنين اللبنانيين اعتراضاً على سياسة الحكومة التقشفية وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير ومحاربة الفساد.