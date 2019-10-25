مي كساب تنجب مولودها الثالث وتطلق عليه اسم “نوح”

وضعت الفنانة مي كساب مولودها الثالث من مطرب المهرجانات أوكا، والتي أطلقت عليها اسم “نوح” بعد ابنتيها فريدة وداليدا، بعد أيام من ظهورها في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي وكشفت فيه عن نيتها بتسمية المولود باسم “نوح”.

وخلال الحلقة صرحت مي كساب وقالت أنها حامل في ولد وتريد أن تسميه “نوح”، بالرغم من أن زوجها أوكا يحاول أن يقنعها بتسميته اسم “حمزة” ولكنها في النهاية انتصرت واسمته نوح.

وأضافت مي كساب أن والدها هو من أطلق على ابنتها الكبرى فريدة، وفي حين من اختار اسم ابنتها الثانية فوجئت أن زوجها اطلق عليها اسم داليدا، لهذا تصر على أن تسمى هذا الطفل الثالث بنفسها، وهذا ما حدث بالفعل.