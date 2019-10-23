أول ظهور لهنا الزاهد بعد وفاة الفنان طلعت ذكريا بإطلالة سوداء

قامت الفنانة هنا الزاهد بنشر صورة لها على حسابها الخاص بموقع الصور الانستجرام، وهذا هو أول ظهور لها بعد وفاة الفنان طلعت ذكريا ومن المعروف إنه زوج والدتها.

وظهرت في الصورة مرتدية تيشرت أسود، وقد حازت الصورة على أعجاب الكثير من معجبين ومتابعين الفنانة هنا الزاهد.

وقد توفي الفنان الراحل طلعت ذكريا في يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة، وتوفي عن عمر ناهز التسعة وخمسون عاما.

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ومن الجدير بالذكر إن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لأزمة صحية شديدة، وذلك بعد حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي بيوم واحد، وكان الفنان الراحل طلعت زكريا بمثابة والداها نظرا لتربيته لها لسنوات طويلة.