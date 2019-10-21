نجيب ساويرس يطلق نكته على تظاهرات لبنان يستاء منها فناني لبنان

مع بداية مظاهرات في لبنان منذ الأسبوع الماضي بسبب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون فرض رسوم وضرائب على استخدام تطبيقات على الإنترنت والتي تطرح مجانا في الاتصالات مثل فرض رسوم على تطبيق فيس بوك والواتس أب، وامتلأت بصور متنوعة شوارع لبنان بمشاركة مختلف طوائف الشعب اللبناني في تلك الانتفاضة.

وفقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدين للتظاهرات في لبنان وما بين ساخرين، بسبب مما تحتويه الصور من تفاصيل في المظاهرات وخاصة لمشاركة السيدات حيث قد علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بسخرية على مشاركة السيدات في تظاهرات لبنان، مما أدى إلى استياء عدد من فناني لبنان من إطلاق نكتة على تظاهراتهم ونشروا تعليقات معاتبة له بسبب إطلاق النكات عليهم، ومنم من رد عليهم مثل نيكول سابا ورامي عياش.