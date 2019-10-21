سعد لمجرد يطرح أحدث كليباته “سلام” عبر موقع يوتيوب

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد، على طرح احدث أغنياته على الطريقة المصورة بفيديو كليب تحمل عنوان سلام، وتم طرح الأغنية عبر قناة رسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث أن الأغنية تعد تعاون مع كل من الشاعر والملحن والموزع الموسيقي محسن تيزاف، ومن توزيع رقمي لشركة قنوات.

كما قد حققت الأغنية لسعد المجرد التي تم طرحها مؤخرا يخليك ليا، نسبة مشاهدة عالية، بعد أن تم طرحها في يوم 18 سبتمبر الماضي عبر موقع يوتيوب، كما قد حققت أغنية الدويتو لسعد المجرد ومحمد رمضان المغربي نجاح كاسح، بطرح كليب أنساي، ليصل نسبة مشاهدتها إلى أكثر من 160 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 يوليو الماضي.