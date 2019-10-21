نانسى عجرم تدعم المظاهرات في لبنان

قامت الفنانة نانسي عجرم، بنشر عدد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضم مظاهر من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، واعتراضه على ما يحدث في لبنان بتدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد، وقد علقت الفنانة نانسي عجرم قائلة: “صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب”.

حيث قد أضافت الفنانة نانسي عجرم أيضا قائلة: “بلدنا إلنا، وخلي الكل يسمع هالبلد، رح يضل لبنان، إلنا”، والجدير بالذكر على أن المظاهرات اللبنانية قد انطلقت منذ 3 أيام في عدد من المناطق في لبنان بعد أن تم فرض ضريبة مالية على تطبيق واتس أب في لبنان، وأن ذلك الأمر أثار غضب اللبنانين في كل طوائفها وقرروا القيام بإعلان العصيان المدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية والتي يرأسها سعد الحريري.