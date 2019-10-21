تحرر محضرًا ضد حمو بيكا بعد اقتحامه نقالة الموسيقيين

صرح علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية على أنها أصدرت قرار بوقف حمو بيكا عن الغناء وإقامة حفلات، بسبب عدم حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية، وأكد إلى أن نقابة الموسيقيين قد حررت محضر عن طريق محامي النقابة، بمحاسبته على الموقف الذي صدر منه داخل نقابة المهن الموسيقية.

حيث قد نشر المؤدي الشعبي حمو بيكا فيديو بث مباشر على موقع الفيس بوك وظهر فيه وهو داخل أروقة نقابة الموسيقيين وهو يصيح ويهدد بأنه سوف يحطم مقر النقابة في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة، والجدير بالذكر على أنه ادعى على أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بأقوال مجرمة في قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب رفض نقابة الموسيقيين التصريح له بالغناء في حفل سوف يقام في مدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.