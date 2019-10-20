سعادة لميس الحديدي في أول ظهور لها على قناة الحدث

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها الكبرى بعودتها مرة أخرى للظهور عبر شاشة التليفزيون مجددا بعد طول غياب، وأشارت إلى أنها ليست غريبة على مجموعة عمل قنوات العربية، حيث أنها قد عملت في تلك القنوات أثناء بدايتها في العمل التليفزيوني كمراسلة أخبارية واقتصادية في القاهرة.

حيث إنها ظهرت اليوم من خلال شاشة قناة الحدث، من خلال برنامجها الجديد القاهرة الآن حيث قد أكملت قائلة عند طلتها الأولى في أولى حلقات البرنامج:” من هنا تعلمت الكثير وإلى هنا أعود.. سنقدم تجربة جديدة مختلفة، نحاول فيها الاقتراب من شكل الإعلام الجديد، إعلام لا يجلس المشاهد فيه متلقيا فقط، ولكنه يتفاعل معنا لافتة إلى أنها ستحاول نقل نبض مصر بناسها ومحافظاتها واَمالها واَلامها وثقافتها وحضارتها”