بعد أن طرح عمرو دياب خمس أغاني من ألبومه الجديد أنا غير يطرح أغنية السادسة قدام مرايتها

حازت الأغنية السادسة قدام مرايتها التي طرحها عمرو دياب في ألبومه الجديد أنا غير أعجاب الكثير، وقام جمهور عمرو دياب بمشاركة الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حققت الخمس الأغاني الأولي نجاح كبير، وأغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور وألحان عزيز الشافعي.

وتعبتر أغنية قدام مرايتها هي التعاون الثاني بين الفنان عمرو دياب وبين الملحن عزيز الشافعي، حيث أنهم تعاونوا قبل ذلك في أغنية يوم التلات، ولكن تلك الأغنية أثارت الجدل بين من أحبها وبين من نقضها وقال إنها لا تليق بالهضبة.

والأغاني الخمس التي طرحها عمرو دياب هي أغنية تحريك، وأغنية يوم التلات، وأغنية متغير، وأغنية أنا غير، وأغنية بحبه.