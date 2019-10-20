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تعرف على الأفلام المصرية المشاركة في مسابقة مهرجان أيام قرطاج السينمائي

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دخلت مصر مهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلمين للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث يشارك فيلم “بعلم الوصول” للمخرج هشام صقر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة،ويدل السباق للأفلام الروائية القصيرة الفيلم المصرى “حبيب” للمخرج شادى فؤاد وبطولة سيد رجب وسلوى محمد.

حيث تدور أحداث فيلم “بعلم الوصول” حول “هالة” التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، والتي تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، كما أن أنها امرأة مكتئبة والمجتمع لا يساعد ولا يسامح،  ويذكر انه شارك من قبل ضمن قسم “فاينال كت” في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، واستطاع حصد 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، وكذلك فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل.

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