مصطفي قمر يستعد بتحضير البومه القادم بعد نجاح ضحكت ليا

يستعد الفنان مصطفى قمر لألبومه الغنائي الجديد لطرحه في عام 2020، بعد النجاح الكبير لالبومه “ضحكت ليا” حيث بدأ في التحضير باختيار أغنيات الألبوم الجديد، ويتعاون مع الشاعر أحمد المالكى والملحن محمد يحيى في أغنية جديدة، والتي سيتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

فقد نال الألبوم الأخير لمصطفي قمر والذي تم طرحه مؤخرا في الأسواق ويحمل اسم “ضحكت ليا” العديد من الإشادات الإيجابية، وليس بداخل مصر فقط وإنما لاقي استحسان جماهيره في كافة أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن الألبوم الأخير يحتوي على أغانى: “ضحكت ليا” كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، “س من الناس” كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، و”معجب” كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وقفلت السكة وناوي، وغيرها.