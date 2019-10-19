انتهاء محمد رمضان من تصوير أغنيته الجديدة في المغرب

قام الفنان محمد رمضان بالانتهاء من تصوير لفيديو كليب أغنيته الجديدة أغنية السلطان وذلك في دولة المغرب، حيث قام الفنان محمد رمضان بتصوير مشاهد كثيرة ومتعددة لهذا الكليب في أماكن كثيرة أيضاً في دولة المغرب، ومن المفترض أن هذه الأغنية حققت نجاحاً كبيراً وبالطبع سيحقق الفيديو نجاحاً مبهراً.

ومن جانب أخر أن الفنان محمد رمضان أصبح على كامل الاستعداد من أجل تصوير مسلسله الجديد الذي يدعى مسلسل البرنس، حيث أن هذا المسلسل هو الذي سيشارك به في السباق الرمضاني الجديد ومخرج هذا المسلسل هو المخرج محمد سامي ومن المعروف أن أخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل زلزال الذي حقق نجاحاً مشهود.