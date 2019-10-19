سحب رخصة طيار والطيار المساعد بسبب قيادة محمد رمضان بالطائرة الخاصة

أعلن وزير الطيران المدني، على انه اصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، بأن تقوم بكافة الإجراءات والتحقيقات اللازمة التي تؤدي إلى وقف ملابسات انتشار مقطع فيديو مصور يظهر من خلاله الفنان محمد رمضان وهو جالس مكان الطيار المساعد في طائرة مملوكة لأحدى شركات الطيران الخاصة، وأن كان يتظاهر بقيادة الطائرة.

كما قد أشارت الوزارة إلى أنه وفق نتائج التحقيقات وبعد التأكد من إثبات ارتكاب عدد من المخالفات لقانون الطيران المدني المصري، فقد اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات الرادعة بإصدار قرار بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وتم سحبها مدى الحياة، وأن لن يتم توليه في المستقبل اعمل تحص الطيران المدني سواء كانت فنية أو إدارية، وسحب رخصة الطيار المساعد للطيران لمدة عام، وأن تلك الواقعة فريدة وتدل على عدم الانضباط.