صورة للفنان شريف منير وهو في طفولته مع والدته

قام الفنان شريف منير بنشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور وهو الانستجرام حيث ظهر الفنان شريف منير في هذه الصورة وهو مع والدته حيث ذكر أن هذه الصورة نادرة وقديمة للغاية وعلق تحتها قائلاً ” أنا وأمي”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان شريف منير غاب عن الأعمال الفنية خلال شهر رمضان السابق، وكانت أخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل الزيبق وكان يشاركه في بطولة هذا المسلسل الفنان كريم عبد العزيز حيث حقق هذا المسلسل نجاحاً مبهراً خلال الشاشات التلفزيونية وكان من أهم المسلسلات خلال فترة نشره، ومن المعروف أن برنامج أنا وبنتي من أهم البرنامج الذي يقوم بتقديمه شريف منير هو ابنته.