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عرض أشرف عبد الباقي لمسرح مصر في السعودية

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أصبح الفنان أشرف عبد الباقي على كامل الاستعداد من أجل السفر إلى دولة برفقة فريق مسرح مصر وذلك في يوم 23 أكتوبر القادم وذلك من أجل العمل على تقديم عرض مسرحي جديد ” مسرح مصر” في المدة التي ستبدأ من يوم 24 أكتوبر حتى يوم 27 أكتوبر القادم.

ويتم ذلك على مسرح العربي في حطين، ومن المعروف أن الفنان أشرف عبد الباقي قام بتحقيق نجاحاً مبهراً من خلال تقدميه لمسرحية كلها غلط في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث حضر هذا العرض عدد كبير من الجماهير من أجل رؤيتها وكان هذا الأمر هو السبب الرئيسي لتقديمه العرض المسرحي الجديد بالمملكة العربية السعودية.

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