إحياء تامر حسني حفلاً في المملكة العربية السعودية

قام الفنان تامر حسني بنشر صورة خاصة به على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام حيث كان يظهر الفنان تامر حسني في الصورة وهو في مطار القاهرة الدولي حيث أكد الفنان أنه سوف يتجه إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لكي يقوم بإحياء حفلاً غنائياً.

حيث كتب الفنان تامر حسني تحت هذه الصورة ” إن شاء الله في الطريق إلى المملكة العربية السعودية مدينة الرياض”، ومن الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلاً غنائياً في مدينة الرياض بالمشاركة مع الفنانة نانسي عجرم وذلك فيوم 18 أكتوبر القادم، فسيقوم الفنانون بتقديم أغاني ثنائية من الأغاني التي يفضلها الشعب السعودي.