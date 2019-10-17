“لعبت مع الأسد” تقترب من 7 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوع

أوشك ألبوم الفنان عمرو مصطفى “لعبت مع الأسد” من تحقيق إيرادات 7 ملايين مشاهدة على الفيديوهات موقع يوتيوب، عقب إطلاقه منذ أقل من أسبوع،ويحتوي الألبوم على 10 أغنيات من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، ومن ألحان عمرو مصطفى،ويحتوي الألبوم على أغاني (لعبت مع الأسد، مفيش غيرى، سلمى، مايهمنيش، أسمع الكلام، هتوحشنا، غدارة، أسطورة، أسيب ما أتسابش، جاحدة).

وقد شهد ألبوم لعبت مع الأسد تعاون بين عمرو وموزعين عالميين وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da، ولم يكن ذلك التعاون الأول معهم، ومن المعروف أن عمرو مصطفى واحد من أكبر ملحنين الوطن العربي، والتي حققت أغنياته العديد من الجوائز، وقد عمل كملحن مع أكبر نجوم الوطن العربي.

ويمتلك في رصيده 4 ألبومات كمطرب وهم أيامى، علامة فى حياتك، الكبير كبير وأخيراً “لعبت مع الأسد”.