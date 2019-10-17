هدي المفتي بطلة حكاية جديدة لـ”نصيبي وقسمتك 3″

الفنانة الشابة هدى المفتى بطلة الحكاية الجديدة من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” حيث وقع اختيار القائمين بالعمل عليها، حيث أنه قد بدأت هدى تصوير مشاهد الحكاية أول أمس الاثنين والتي تحمل رقم 8 من حكايات العمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” يتم عرضه على قناة one واحدى القنوات العربية، ومنصة watch itالرقمية،وقد تم خلال الفترة الماضية عرض حكايات “مين طفى النور” بطولة كريم قاسم وملك قورة، و”براد شاى” بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و”اتفضل فى الصالون” بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و”اكدب عليا شوية” بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و”ع الهادى يازبادى” بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى.

ويتم حاليا عرض حكايات “كله بالحب” بطولة كلا من شريف سلامة وايمان العاصي بالعرض هذا الأسبوع، ومن يوم السبت المقبل سيتم عرض حكاية “حبيبتى من تخون” بطولة طارق صبرى وميرنا نور الدين.