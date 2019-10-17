نادية مصطفى تصرح عن الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

صرحت الفنانة القديرة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عن تواجد أخبار جديدة وتطورات في الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، حيث قد قالت خلال تصريحات لها بأن الموسيقار محتجز حاليا في أحدى المستشفيات منذ 3 أيام بسبب أنه تعرض لجلطة في المخ.

وقد تم حجزه من قبل بنفس السبب في المستشفى لأكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، وأضافت على أن نقابة الموسيقيين قد قامت بدورها على اكمل وجه ووقفت بجوار أعضاءها، وأكدت إلى أنهم دائما يقومون بالسؤال علي الموسيقار جمال سلامه، كما يأتون بكل طلباته دون تأخر في أي شيء.