فنانين ونجوم العرب في فيديو ترويجي لموسم الرياض

نشرت القنوات الإعلامية والتليفزيونية الخاصة بالمملكة العربية السعودية فيديو ترويجي يتحدث عن موسم الرياض السياحي الذي من المقرر أن يقام داخل المملكة، وقد ظهر في الفيديو عدد من النجوم والفنانين العرب منهم الفنان محمد هنيدي والذي أثناء الفيديو تحدث إلى الجمهور قائلا “انتظرونا في موسم الرياض”.

والجدير بالذكر على أن المستشار تركي أل شيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، قد اعلن على أن موسم الرياض السياحي قد حطم الأرقام القياسية من حيث الحضور الكبير وذلك في اليوم الثالث للمهرجان السياحي، فقد بدأ الموسم للمهرجان في يوم 11 أكتوبر، وشكل المهرجان 3 ألاف فاعلية ترفيهية متنوعة، كما يستمر موسم رياض السياحي حتى منتصف شهر ديسمبر.