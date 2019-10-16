شاهد اونلاين

فنانين ونجوم العرب في فيديو ترويجي لموسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت القنوات الإعلامية والتليفزيونية الخاصة بالمملكة العربية فيديو ترويجي يتحدث عن موسم الرياض السياحي الذي من المقرر أن يقام داخل المملكة، وقد ظهر في الفيديو عدد من النجوم والفنانين العرب منهم الفنان محمد هنيدي والذي أثناء الفيديو تحدث إلى الجمهور قائلا “انتظرونا في موسم الرياض”.

والجدير بالذكر على أن المستشار تركي أل شيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، قد اعلن على أن موسم الرياض السياحي قد حطم الأرقام القياسية من حيث الحضور الكبير وذلك في اليوم الثالث للمهرجان السياحي، فقد بدأ الموسم للمهرجان في يوم 11 أكتوبر، وشكل المهرجان 3 ألاف فاعلية ترفيهية متنوعة، كما يستمر موسم رياض السياحي حتى منتصف شهر ديسمبر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا