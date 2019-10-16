طرح مدحت صالح أغنيته الجديدة “يا بنت القلب” على موقع يوتيوب

قام الفنان مدحت صالح، بطرح أغنية جديدة عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تحمل اسم” يا بنت القلب”، وذكر على أن الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وتعتبر تلك الأغنية هي التعاون الثاني مع بهاء الدين لمدحت صالح، بعد أن تعاونوا معا في أغنية أنا مش بعيد، والأغنية تلك من ألحان محمد النادي.

والجدير بالذكر على أن الفنان مدحت صالح، قد قام بطرح مؤخرا أغنية جديدة أخرى تحمل اسم “حد غيرى”، وهي من كلمات معتز الإمام، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

“آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق آه يا بنت ستين قلب أبيض م الهدوء أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه آه يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق آه يا بنت ستين قلب أبيض من الهدوء أه يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري باحلم بيه أنا نفسي افتح قلبك وادخل واقعد فيه شوفوا بنت الدايبه فى حلاوتها بينالي الطيبة في قسوتها”.