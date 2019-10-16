كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته بالتسمم

رد القيصر الفنان كاظم الساهر، على انتشار شائعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار كاذبة بوفاته، وقد رد بنشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بنشر مقطع من أغانيه التي تقول: “متمردٌ أيضًا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة”.

حيث قد انتشرت الشائعة في الساعات الأخيرة عن أخبار تفيد بوفاة الفنان كاظم الساهر بسبب تعرضه للتسمم في الدم، وأن ذلك الخبر تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد اعلن الفنان عن استياءه لمثل تلك الأكاذيب والإشاعات التي تصدر وتنتشر في مواقع متعددة.