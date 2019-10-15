إحياء تامر عاشور حفلاً في التجمع الخامس يوم الجمعة القادمة

أصبح الفنان العالمي تامر عاشور على كامل الاستعداد من أجل إحياء حفلاً كبيراً في قاعة المنارة في منطقة التجمع الخامس وسيتم ذلك الأمر في يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، ومن المفترض أن يقوم الفنان تامر عاشور بتقديم أفضل الأغاني له الذي يفضلها جمهوره الحبيب.

فمن أهم الأغاني الذي سيقدمها الفنان تامر عاشور أغنية باينو ضاع وأغنية قولوه سماح وكل يوم وأيام ومحظوظ والكثير من الأغاني التي يفضلها جمهور الفنان تامر عاشور، ومن الجدير بالذكر أن الفنان تامر عاشور يتعاقد مع المنتجة الشهيرة سارة الطباخ من أجل إصدار الألبوم الجديد الخاص به ومن المفترض أنه سيتم التسجيل لهذا الألبوم خلال الأيام المقبلة.