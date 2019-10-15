شاهد اونلاين

إحياء تامر عاشور حفلاً في التجمع الخامس يوم الجمعة القادمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح الفنان العالمي تامر عاشور على كامل الاستعداد من أجل إحياء حفلاً كبيراً في قاعة المنارة في منطقة التجمع الخامس وسيتم ذلك الأمر في يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، ومن المفترض أن يقوم الفنان تامر عاشور بتقديم أفضل الأغاني له الذي يفضلها جمهوره الحبيب.

فمن أهم الأغاني الذي سيقدمها الفنان تامر عاشور أغنية باينو ضاع وأغنية قولوه سماح وكل يوم وأيام ومحظوظ والكثير من الأغاني التي يفضلها جمهور الفنان تامر عاشور، ومن الجدير بالذكر أن الفنان تامر عاشور يتعاقد مع المنتجة الشهيرة سارة الطباخ من أجل إصدار الألبوم الجديد الخاص به ومن المفترض أنه سيتم التسجيل لهذا الألبوم خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا