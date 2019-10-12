تامر حسني ينشر البرومو الرسمي الثاني لفيلم الفلوس

قام الفنان الفنان تامر حسني بنشر البرومو الثاني لفيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”، وتم عرض البرومو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما قد علق الفنان تامر حسني على البرمو الثاني لفيلم الفلوس قائلا: قريبا في كل دور العرض.

والجدير بالذكر على أن فيلم “الفلوس” كان يحمل في بداية طرحه على المواقع الإلكترونية باسم “كل سنة وأنت طيب” طوال فترة تصوير الفيلم، ثم تم تغيير اسم الفيلم بعد أن تم طرح البرومو الأول للفيلم منذ عدة شهور، حيث أن الفيلم بطولة كل من الفنان تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح.

بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف في الفيلم ومنهم الفنان أحمد السقا والفنانة مى عز الدين ونجوم مسرح مصر على ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.