احتفال دينا الشربيني بعيد ميلاد عمرو دياب

قامت الفنانة نسرين إمام بنشر مجموعة من الصور لها ولزوجها المنتج تامر مرسي ولكلاً من الفنان عمرو دياب والفنانة أيتن عامر والفنان محمد لطفي وشاركهم في هذا الاجتماع عدد كبير من الفنانين ومن الظاهر أن هذا الاجتماع من أجل العمل للاحتفال بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب.

فقامت الفنانة نسرين بتوجيه رسالة للفنانة دينا الشربيني قائلة شكراً على الليلة الجميلة بحبك، كما أنها أضافت تعليق للفنان عمرو دياب قائلة ” عيد ميلاد سعيد عمرو دياب، كلنا بنحبك”، حيث من الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنان عمرو دياب كان في إعلان عن شركة الاتصالات الشهيرة بالمشاركة مع لاعب منتحب ليفربول اللاعب محمد صلاح.