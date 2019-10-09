وداع هنا الزاهد وزجها للفنان طلعت زكريا

تم خروج جثمان الفنان العالمي طلعت زكريا من مسجد العمري ف منطقة كرموز وذلك وسط محافظة الإسكندرية، حيث قام كلاً من الفنان أحمد رزق والفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بالحضور إلى المسجد من أجل وداع الفنان الراحل طلعت زكريا.

حيث حضر عدد كبير من الأهالي والفنانين إلى المسجد لتشيع جثمان الفنان طلعت زكريا حيث كان الجو مزدحم للغاية مما ساهم في تعطيل حركة المرور، ومن الجدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي وهو يبلغ من العمر 59 عام وذلك بعد وقوعه في مرض شديد جعله يتواجد في أحد المستشفيات في محافظة القاهرة إلى حين وفاته ويدعو له كامل الفنانين بالرحمة.