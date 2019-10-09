هيفاء وهبي تصور فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” في قلعة صلاح الدين

تقوم الفنانة هيفاء وهبي، بتصوير المشاهد الخارجية لفيلمها السينمائي الجديد أشباح أوروبا، ف الديكورات المخصصة للعمل من داخل قلعة صلاح الدين، وذلك مساء اليوم الأربعاء، حيث تدور قصة الفيلم ما بين 3 أشقاء منهم 3 أشقاء متواجدين في منطقة شعبية، ومثلهم تماما في منطقة أوربية، وخلال تلك الفترة يخضع كل من احمد الفيشاوي والفنانة هيفاء وهبي، عدد من التدريبات المكثفة خلال الفترة الحالية على عدد من مشاهد ألأكشن قبل بدء تصوير تلك المشاهد حتى لا يقابلهم مشاكل أثناء التصوير.

كم أن الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشاركها بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وأحمد داوود وهيفاء وهبي، وتعتبر تلك التجربة الإخراجية الأولى لمحمد عبد الرحمن بعد أن كان يعمل مساعد مخرج لمعتز التوني، وكان مساعد مخرج لمحمد ياسين في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.