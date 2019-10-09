عرض الفيلم “يا تهدى يا تعدى” على روتانا سينما يوم الثلاثاء القادم

أعلنت قناة روتانا الفضائية على إنها سوف تقوم بعرض خلال شاشتها الفيلم الكوميدي الاجتماعي “ياتهدي يا تعدي”، وهو العرض الأول للفيلم عبر شاشات التليفزيون، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في تمام الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء القادم، والفيلم من تأليف أحمد عزت ومن أخراج خالد الحلفاوي، ومن بطولة كل من محمد شاهين وأيتن عامر وسلوى خطاب وبدرية طلبة ومحمد عادل، وقد تم عرض الفيلم عبر شاشات السينما في عام 2017.

ومن خلال تصريح للفنان محمد شاهين، على أن عرض الفيلم عبر قناة روتانا سوف يضمن وجود نسبة مشاهدة كبيرة في العالم العربي، وأنه يسجد دور محامي ناجح ويعيش مع أمه الفنانة سلوى خطاب، التي اهتمت به وتفرغت لتربيته بعد وفاة والده في سن مبكر، وانه يحرص دائما على إرضاءها بكل الطرق.