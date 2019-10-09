حقيقة خطوبة “إليسا”من المطرب ناصيف زيتون

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبر خطوبة المطربة اللبنانية إليسا من المطرب السوري ناصيف زيتون بشكل كبير، مما جعل محبي إليسا ومعجبيها يحاولون معرفة مدى صحة هذا الخبر.

الأمر الذي جعل مدير أعمال المطرب ” ناصيف زيتون” يؤكد أن هذا الخبر مجرد شائعة، وأنه لا يعرف ما الهدف من أطلاق مثل هذا النوع من الشائعات.

ويذكر أن كلاً من الفنانة إليسا والمطرب ناصيف زيتون تبادلا الحضور في حفل الآخر ضمن حفلات أعياد بيروت هذا العام، مما زاد من تردد شائعة الخطوبة، ولكن في الحقيقة الذي يربط ناصف زيتون بالمطربة إليسا علاقة صداقة .