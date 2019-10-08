وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر 58 عام بعد تدهور حالته الصحية

صرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا، عن عمر يناهز 58 عام، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحدى المستشفيات الخاصة مساء امس الاثنين بعد تدهور حالته الصحية.

والجدير بالذكر على أن الفنان طلعت زكريا قد ولد في عام 1960 في مدينة الإسكندرية، وقد قدم الكثير من الأعمال الكوميدية والتي من أهمها وأبرزها لدى الجمهور فيلم طباخ الرئيس، وفيلم حاحا وتفاحة بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وفيلم حريم كريم، وعودة الندلة وفيلم سيد العاطفي، كما قد قدم العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها مسلسل عزمي واشجان و”راجل وست ستات”، و”عزمي وأشجان”، و”سوبر هنيدي”، وكان يستعد في أن يشارك في الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”.