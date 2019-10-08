تشييع جثمان طلعت زكريا من مسجد العمري غدا في الاسكندرية

صرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أن عائلة الفنان قررت أن سيتم صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا سوف تقام في محل ميلاده ومسقط رأسه في محافظة الإسكندرية من داخل مسجد العمري، وأنه سوف يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة في الإسكندرية.

وأن الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد ذكر خلال تصريحات له على أن عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا سوف يقام في يوم الخميس القادم من داخل مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، والجدير بالذكر بأن الفنان طلعت زكريا قد توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز 58 عام، وذلك بعد تعرضه لتدهور حالته الصحية وتم نقله إلى أحدى المستشفيات الخاصة مساء أمس.