عاجل.. وفاة الفنان طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان طلعت زكريا لوعكه صحية مفاجئة صباح اليوم، حيث قامت أسرة الفنان بنقله إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، حسبما قالته الفنانة إيمي طلعت زكريا أبنة الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي طالبت من جمهورها الدعاء بشفاء والدها.

من جهة أخرى فقد أعلنت نقابة المهن التمثيلية على لسان عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية وذلك عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وفاة الفنان طلعت زكريا على خليفة تعرضه لوعكه صحية مفاجئة.

وكتب عضو نقابة المهن التمثيلية على حسابه الخاص، رثاء للفنان طلعت زكريا، حيث قال البقاء لله وحده تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا والذي كان رمز من رموز الفن في مصر.

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رحم الله الفنان الفقيد طلعت زكريا وألهم اسرته وذويه الصبر والسلوان.

والفنان طلعت زكريا هو من مواليد 18 ديسمبر 1960 في الاسكندرية وقد تزوج منذ عام 2005 من شيرين المنزلاوي وله ابنه واحده هي الفنانة إيمي طلعت زكريا.

ويمتلك الفنان طلعت زكريا روح ساخرة جعلته أحد رواد أفلام الكوميديا في مصر ومن أشهر افلامه هو فيلم حاحا وتفاحة مع الفنانة ياسمين وسيد العاطفي مع الفنان تامر حسني وطباخ الرئيس مع الفنان خالد زكي، وغيره من الأفلام الأخرى.