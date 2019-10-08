نقل طلعت زكريا للمستشفى ومطالبة ابنته من الجمهور بالدعاء له

أعلنت أحدى الجهات المقربة من عائلة الفنان طلعت زكريا، على أنه تعرض لتدهور حالته الصحية على أثر تعرضه لوعكة شديدة أسفرت عن نقله إلى احدى المستشفيات، كما قد طالبت ابنه الفنان طلعت زكريا من جمهوره بالدعاء لوالدها، ونشرت خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: “بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء أرجوكم هو محتاج دعاكم”.

والجدير بالذكر على أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا كانت مسرحية “ليلة زفاف المرحوم” وأنها كانت من بطولة الفنان حسن يوسف وبمشاركة النجم طلعت زكريا، وشاركهم العمل المسرحي المطرب شعبان عبد الرحيم، ولم يتم الكشف عن سبب دخول الفنان طلعت زكريا إلى المستشفى.