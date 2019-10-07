خضوع ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة

قامت الفنانة ريم البارودي بالخضوع لجلسة تصوير جديدة حيث كانت الفنانة ريم ترتدي في هذه الجلسة بدله حمراء، قامت بجذب انتباه جميع الحاضرين وذلك لإطلالتها المبهرة التي اندهش بها الجميع، حيث أنها قامت بنشر صورها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور الانستجرام.

حيث بعد ما قامت الفنانة بنشر الصورة زادت التعليقات على هذه الصور من الجماهير وبدئوا يعلقون على إطلالاتها المبهرة التي أثارت إعجاب الكثير من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت في عرض مسرحي في مسرحية جوازه مرتاحة وذلك في محافظة الغردقة وكان يشاركها في هذه المسرحية الفنان أحمد صفوت وحققت هذه المسرحية نجاحاً مبهراً.