طرح الفنان هشام عباس أغنية جديدة بعنوان حذرتك

قام الفنان هشام عباس بطرح أغنية جديدة له وكانت هذه الأغنية تحمل عنوان حذرتك حيث قام بنشرها على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب ونشرها أيضاً على كافة المتاجر الإلكترونية، وتعتبر هذه الأغنية واحدة من ألبومه الجديد الذي كان يحمل عنوان عامل ضجة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الألبوم سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة في الأسواق، حيث أن هذه الأغنية حققت نجاحاً مبهراً وأعجب بها عدد كبير من الجماهير وهذا لأن الفنان هشام عباس تألق في تقديمها، ومن جانب أخر استطاع الفنان هشام عباس عقد جلسات مع مؤسسي شركة مزيكا من أجل الاستقرار على أغانيه الذي سيتم تصويرها في هذا الألبوم الجديد.